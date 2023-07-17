Однако, набор добровольцев в ряды Оркестра продолжается в штатном режиме.

Частная Военная Компания "Вагнер" сворачивают свою военную базу в Молькино Краснодарского края. По сообщениям в социальных сетях и телеграм-каналах, 30 июля 2023 года ЧВК "Вагнер" окончательно покинет окрестности хутора.

реклама

В России и Беларуси каждый день фиксируется перемещение транспортных колонн, принадлежащих компании "Вагнер". Если ранее речь шла, о сотнях бойцов переброшенных в Республику Беларусь, то на сегодня несколько тысяч бойцов "Оркестра" уже находятся на своём новом месте дислоцирования.

Судя по назначенной дате закрытия военной базы в Молькино, подобные кадры мы сможем лицезреть вплоть до конца июля. Пока даже сложно предположить, какой контингент будет располагаться на территории Белоруссии в конечном итоге, но однозначно, ЧВК "Вагнер" поставили на уши всех соседей Братской Республики.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

В телеграм-каналах также сообщают, что закрытие военной базы в Краснодарском крае никак не повлияет работу отдела кадров, все желающие также смогут записываться в ряды музыкантов. Совокупность всех этих факторов, говорит о том, что у "Оркестра" еще большие планы и много работы.