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Частная Военная Компания "Вагнер" сворачивают свою военную базу в Молькино Краснодарского края. По сообщениям в социальных сетях и телеграм-каналах, 30 июля 2023 года ЧВК "Вагнер" окончательно покинет окрестности хутора.
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В России и Беларуси каждый день фиксируется перемещение транспортных колонн, принадлежащих компании "Вагнер". Если ранее речь шла, о сотнях бойцов переброшенных в Республику Беларусь, то на сегодня несколько тысяч бойцов "Оркестра" уже находятся на своём новом месте дислоцирования.
Судя по назначенной дате закрытия военной базы в Молькино, подобные кадры мы сможем лицезреть вплоть до конца июля. Пока даже сложно предположить, какой контингент будет располагаться на территории Белоруссии в конечном итоге, но однозначно, ЧВК "Вагнер" поставили на уши всех соседей Братской Республики.
В телеграм-каналах также сообщают, что закрытие военной базы в Краснодарском крае никак не повлияет работу отдела кадров, все желающие также смогут записываться в ряды музыкантов. Совокупность всех этих факторов, говорит о том, что у "Оркестра" еще большие планы и много работы.