Александр Захаров показал журналистам дрон-камикадзе нового поколения - Изделие-53

Накануне главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров провёл небольшую экскурсию для журналистов телеканала "Россия-1". Разработчик дрона-камикадзе "Ланцет" показал предприятие, на котором куётся оружие для победы и рассказал о новых моделях беспилотников.

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Цеха по производству беспилотников были размещены внутри бывшего торгового комплекса. Разработчику "Ланцета" пришлось выкупить ТЦ целиком. По словам Александра, выбран был такой объект не случайно, это намного дешевле, чем строить завод с нуля, к тому же в торговых центрах уже имеется вся необходимая инфраструктура: пожарная безопасность, отопление, вентиляция, водоснабжение, парковочные места для персонала и всё остальное.

Всего в комплексе собирается три модели "Ланцета": два уже давно знакомых нам Ланцет-1 и Ланцет-3 и совершенно новое "Изделие-53", еще не успевшее показать себя в боевых условиях. Основной фишкой новинки станет функция нанесения ударов "роем". Большое количество дронов будет поднято в воздух и связано между собой нейросетью. За счёт этого между боеприпасами будут распределяться наземные цели, и каждый "Ланцет" получит отдельную задачу. Также на более старших моделях была опробована технология автоматического выбора цели по приоритету, дрону-камикадзе будет задан участок нанесения удара, а будучи в воздухе "Ланцет" сам выберет наиболее важную цель. Также оператор сможет задать основные параметры, по которым дрон будет искать свою жертву. По заявлению главного конструктора, их продукция неуязвима почти для всех средств радиоэлектронной борьбы.

"Изделие-53", в отличие от своих предшественников, будет запускаться не с катапульты, а из специальных контейнеров, которые будут соединяться в один комплекс.





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Главная особенность семейства дронов-камикадзе "Ланцет" - это простота. Разработчики хотят получить этакий "Автомат Калашникова" среди дронов, который будет эффективным, простым и массовым.