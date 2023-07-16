И вновь продолжается бой......

Вооруженные силы Украины пытаются продавить нашу оборону на стыке Запорожья и Донецкой Народной Республики, Времевский выступ одно из приоритетных направлений удара ВСУ, бои за него продолжаются до сих пор.

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В связи с плотным огнём украинской артиллерии, российским силам пришлось отойти на следующие позиции. После этого ВСУ вошли в село Старомайорское и заняли его северную часть. Ночью наша артиллерия провела "подготовку" населённого пункта и уже сегодня наши бойцы занялись уничтожением засевшего в посёлка противника. В ходе боёв наши бойцы уничтожили несколько единиц бронетехники ВСУ.

В это же время Российская Армия наступает на Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях, об этом сообщают уже украинские источники. Второй день наши бойцы продвигаются по направлению к Харьковской области, ситуация на данном участке постоянно меняется, идут ожесточенные бои.

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Опасная ситуация вырисовывается вокруг Артёмовска, ВСУ постепенно продвигаются к северу и югу города, стараясь взять населённый пункт в клещи.