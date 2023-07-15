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Накануне главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный дал интервью журналистам американского издания The Washington Post. В нём он заявил, что будет продолжать боевые действия на своих условиях.
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Со слов главкома ВСУ, западные кураторы ограничивают его в средствах, не позволяют ему действовать к примеру на доконфликтных российских территориях - он больше не готов терпеть этого. Залужный заявил, что если союзники бояться применения своего оружия на территориях Российской Федерации, то Киев будет атаковать эти регионы своим оружием
Ну этими - знаменитыми украинскими HMMWV, или разработанными Киевом реактивными системами залпового огня Himars.
Залужный конечно же лукавит, в случае реального прекращения спонсирования ВСУ и киевских властей из стран запада, конфликт на Украине закончился бы в течение считанных дней. Уже долгое время украинские формирования катаются на западной технике и стреляют из западного оружия. Будь у "Незалежной" собственное оружие и возможность принимать решения без вмешательства извне, вся украинская элита не каталась бы по различным саммитам и государствам в поисках нового оружия для армии.
"Вот небольшое предостережение, нравится нам это или нет: если вы убеждаете другие страны передать вам их запасы, то люди хотят видеть благодарность" - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, по поводу украинской наглости в вопросе поставок. "Знаете, мы не Amazon, я говорил им об этом в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы мне дали список"
На фоне этого Валерий Залужный считает, что готов воевать своим оружием. Его бы понял только представитель министерства обороны Германии Арне Коллатц