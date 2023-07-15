По словам главкома ВСУ, если союзники бояться использования своего оружия в России, то украинские войска готовы обойтись тем что есть

Накануне главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный дал интервью журналистам американского издания The Washington Post. В нём он заявил, что будет продолжать боевые действия на своих условиях.

реклама

Со слов главкома ВСУ, западные кураторы ограничивают его в средствах, не позволяют ему действовать к примеру на доконфликтных российских территориях - он больше не готов терпеть этого. Залужный заявил, что если союзники бояться применения своего оружия на территориях Российской Федерации, то Киев будет атаковать эти регионы своим оружием

Ну этими - знаменитыми украинскими HMMWV, или разработанными Киевом реактивными системами залпового огня Himars.

Залужный конечно же лукавит, в случае реального прекращения спонсирования ВСУ и киевских властей из стран запада, конфликт на Украине закончился бы в течение считанных дней. Уже долгое время украинские формирования катаются на западной технике и стреляют из западного оружия. Будь у "Незалежной" собственное оружие и возможность принимать решения без вмешательства извне, вся украинская элита не каталась бы по различным саммитам и государствам в поисках нового оружия для армии.

"Вот небольшое предостережение, нравится нам это или нет: если вы убеждаете другие страны передать вам их запасы, то люди хотят видеть благодарность" - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, по поводу украинской наглости в вопросе поставок. "Знаете, мы не Amazon, я говорил им об этом в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы мне дали список"

На фоне этого Валерий Залужный считает, что готов воевать своим оружием. Его бы понял только представитель министерства обороны Германии Арне Коллатц

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля