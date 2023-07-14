Президент России разъяснил ситуацию с Частной Военной Компанией Вагнер

Владимир Владимирович Путин дал интервью специальному корреспонденту ИД "Коммерсантъ" Андрею Колесникову. В ходе интервью журналист всё же задал вопрос о минувшей 29 июня встрече с командирами Частной Военной Компании "Вагнер".

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На вопрос - сохранится ли ЧВК "Вагнер" как боевая единица? Владимир Владимирович ответил следующее.

"Ну так ЧВК "Вагнер" не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях. Просто не существует. Такого юрлица нет. Группа есть, но юридический не существует. Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной Думе, в правительстве."

По словам лидера России, бойцам "Вагнера" было предложено дальше проходить службу под началом своего боевого командира с позывным "Седой" и для сотрудников компании ничего бы не поменялось. Однако, на встрече с командирами также присутствовал и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который сразу же ответил.

"Нет, ребята не согласны с таким решением."

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К какому компромиссу удалось прийти 29 июня Владимиру Путину и Евгению Пригожину, сказать сложно, однако, известно, что Частная Военная Компания "Вагнер" продолжает набирать бойцов в свои ряды. Вагнер Центры конечно были закрыты, но вербовка продолжается таким образом, как она происходила до открытия новых точек набора добровольцев.