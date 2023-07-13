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Как мы уже знаем по результатам саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе - Украину на данный момент не ждут в блоке НАТО, это можно было понять и из комментариев высокопоставленных западных чиновников, и из геополитической обстановки в мире.
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Свои комментарии по членству Украины в НАТО дал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
" Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно говорили, это создает угрозы для безопасности России, это очевидно. И, собственно говоря, одна из причин специальной военной операции — это угроза вступления Украины в НАТО. Я уверен, что это не повысит безопасность самой Украины. Да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведёт к дополнительному напряжению на международной арене", - заявил Владимир Владимирович.
Учитывая, что Киев не раз заявлял о возвращении Крымского полуострова и Донбасса любыми средствами, принятие Украины в НАТО, даже с учетом прекращения Специальной Военной Операции, в краткосрочной перспективе запустило бы механизм начала Третьей Мировой Войны. Малейшая провокация на границе Украины и Донбасса, конфликт вспыхивает вновь и автоматически члены Альянса втягиваются в войну против России, хотят они этого, или нет.