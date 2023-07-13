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Министерство Обороны продемонстрировало первое дистанционное применение ПТРК Корнет
Бойцы Российской Армии поразили окоп противника, находясь при этом в полной безопасности

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  Министерство Обороны продемонстрировало первое применение дистанционно управляемого противотанкового ракетного комплекса "Корнет". На видеокадрах бойцы российской армии уничтожают врага из безопасной позиции.

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  Российский ПТРК на данный момент является одним из самых серьезных аргументов против тяжело бронированной техники, в частности танков. Разработанный примерно в один период с американским ПТРК Джавелин, Корнет способен вскрывать танки, несмотря на различные современные системы динамической защиты с дальностью до 10 километров.

  Более свежие модификации данного комплекса, за счёт автомата захвата и сопровождения цели, позволяют применять его по принципу "выстрелил и забыл". Единственным условием для успешного поражения техники противника в таком режиме, является беспрерывное нахождение цели в зоне видимости комплекса.

  Теперь, при помощи комплекса дистанционного управления "Курган", бойцы могут вести огонь по противнику не выдавая при этом своих позиций. Расстояние от оператора до пусковой установки может составлять до 50-ти метров, что обезопасит наших ребят, от ответного огня противника.

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#россия #украина #сво #танки #оружие #армия #ракета #корнет #птрк
Источник: ria-ru.turbopages.org
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