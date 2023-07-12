Российский военно-промышленный комплекс нарастил производство и ремонт военной техники

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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За последние полтора года отечественный военно-промышленный комплекс практически перешёл на военные рельсы. Хоть государство и не вводило никакого военного положения, но заводы, отвечающие за снабжения бойцов в зоне Специальной Военной Операции, начали работать в три смены.

Как сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, корпорация "Уралвагонзавод" с момента начала СВО увеличила своё производство новых модифицированных танков Т-72 и Т-90 в 3.6 раза. Помимо этого увеличилась и скорость ремонта поврежденной бронетехники. Ранее руководством завода заявлялось, что в связи с потребностями министерства обороны предприятие начало работать в три смены. В свою очередь "КАМАЗ" начал выпускать в 17 раз больше военной техники. В частности речь идёт об автомобилях многоцелевого назначения.

Также не стоит забывать: российский ВПК в настоящее время массово модифицирует советские танки Т-54/55. По мнению военных экспертов, данные боевые машины стали отличным противовесом немецким танкам Leopard-1. Более того, по некоторым параметрам Т-55 являются даже получше немецких кошек.

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