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За последние полтора года отечественный военно-промышленный комплекс практически перешёл на военные рельсы. Хоть государство и не вводило никакого военного положения, но заводы, отвечающие за снабжения бойцов в зоне Специальной Военной Операции, начали работать в три смены.
Как сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, корпорация "Уралвагонзавод" с момента начала СВО увеличила своё производство новых модифицированных танков Т-72 и Т-90 в 3.6 раза. Помимо этого увеличилась и скорость ремонта поврежденной бронетехники. Ранее руководством завода заявлялось, что в связи с потребностями министерства обороны предприятие начало работать в три смены. В свою очередь "КАМАЗ" начал выпускать в 17 раз больше военной техники. В частности речь идёт об автомобилях многоцелевого назначения.
Также не стоит забывать: российский ВПК в настоящее время массово модифицирует советские танки Т-54/55. По мнению военных экспертов, данные боевые машины стали отличным противовесом немецким танкам Leopard-1. Более того, по некоторым параметрам Т-55 являются даже получше немецких кошек.