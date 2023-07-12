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Несмотря на все заявления администрации Зеленского о бойкотировании Украиной саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе, в случае отсутствия каких-либо шагов по принятию Киева в члены НАТО, Владимир Зеленский всё-таки отправился на данное мероприятие.
Как и следовало ожидать, в первый же день саммит Йенс Столтенберг заявил:
"Сейчас самая важная задача - обеспечить победу Украины, если Украина не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО вообще не будет стоять."
В очередной раз члены Альянса дают Киеву понять, что до завершения конфликта, причём в пользу Украины, о вступлении Киева в НАТО и речи быть не может, это же подтвердили в государственном департаменте Соединенных Штатов Америки. Мэттью Миллер дал понять: США не хотят втягиваться в конфликт с Российской Федерацией, что последовало бы в случае принятия Украины в блок НАТО. Такой сценарий развития событий недопустим. Об этом ранее говорил и президент Соединённых Штатов Джо Байден, что при его руководстве этого не произойдет.