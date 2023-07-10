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Как сообщает немецкое издание Bild, дорогу в Североатлантический Альянс для украинского правительства блокируют две страны - Соединённые Штаты Америки и Германия. Вдобавок они же оказывают давление на других членов военно-политического блока, чтобы последние разделяли позицию Вашингтона и Берлина.
Также редакция газеты пишет, что Зеленский намеревался выступить перед союзниками на ближайшем саммите НАТО в Вильнюсе и вновь попросить Альянс распахнуть свои двери для Украины, но США и ФРГ заблокировали и этот концерт.
В это же время, министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после интенсивных переговоров союзники по НАТО пришли к консенсусу, относительно исключения "Плана действий по членству" из пути принятия Украины в Альянс. Политик считает, что вопрос членства Киева в военно-политическом блоке уже решен и в скором времени руководство Альянса объявит о принятии Украины.
Большая часть западных политиков прекрасно понимает, насколько катастрофическим решением может стать принятие Украины в НАТО.