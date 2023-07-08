Участников запрещённого на территории России полка Азов должны были держать в Турции до прекращения военных действий

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

реклама

Владимир Зеленский сообщил, о возвращении командиров запрещённого на территории Российской Федерации террористического полка "Азов" на Украину. Военнослужащие данного формирования должны были остаться на территории Турции до завершения конфликта между Россией и Украиной.

Напомним, в 2022 году во время взятия города Мариуполь, остатки данного формирования заняли оборону в обширной системе бомбоубежищ под заводом "Азовсталь". В течение двух месяцев бойцы полка ждали от Киева разрешение на сдачу в плен и во второй половине мая всё-таки дождались.

Затем часть бойцов "Азова" были обменены на российских военнослужащих и украинского политика Виктора Медведчука. Однако, обмен произошёл на условиях, чтобы азовцы были отправлены в Турцию и находились под присмотром президента Турции Реджепа Эрдогана до самого конца Специальной Военной Операции, но как сегодня выяснилось, командиров террористического полка "Азов" отправили на Украину и президент Незалежной Владимир Зеленский лично встретил их на родине.

рекомендации В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 43" TV Philips дешевле 20 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Вдобавок Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина достойна вступления в НАТО.