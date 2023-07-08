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Владимир Зеленский сообщил, о возвращении командиров запрещённого на территории Российской Федерации террористического полка "Азов" на Украину. Военнослужащие данного формирования должны были остаться на территории Турции до завершения конфликта между Россией и Украиной.
Напомним, в 2022 году во время взятия города Мариуполь, остатки данного формирования заняли оборону в обширной системе бомбоубежищ под заводом "Азовсталь". В течение двух месяцев бойцы полка ждали от Киева разрешение на сдачу в плен и во второй половине мая всё-таки дождались.
Затем часть бойцов "Азова" были обменены на российских военнослужащих и украинского политика Виктора Медведчука. Однако, обмен произошёл на условиях, чтобы азовцы были отправлены в Турцию и находились под присмотром президента Турции Реджепа Эрдогана до самого конца Специальной Военной Операции, но как сегодня выяснилось, командиров террористического полка "Азов" отправили на Украину и президент Незалежной Владимир Зеленский лично встретил их на родине.
Вдобавок Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина достойна вступления в НАТО.