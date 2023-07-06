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Как вы уже знает, российский рубль последний месяц серьёзно ослаб по отношению к иностранным валютам. Доллар сегодня торговался по 93 рубля 80 копеек, евро достигал отметки в 102 рубля за у.е.
На всю эту ситуацию естественно отреагировали и отечественные ритейлеры. В российских магазинах наблюдается рост цен на некоторые продукты, в частности речь идёт про видеокарты. Любимица геймеров Nvidia GeForce RTX 3060 на 12 гигабайт видеопамяти подросла в цене примерно на 7%
Ранее самое бюджетное решение Palit Dual было доступно за 31 тысячу рублей, уже сегодня цена составляет чуть больше 33 тысяч. Несмотря на выход новых адаптеров серии RTX 4000, 3060 является фаворитом большинства геймеров, так как позволяет поиграть абсолютно в любые современные в разрешении FullHD и имеет солидные 12 гигабайт на борту.
Если говорить о современных флагманах, то видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 поднялась в цене со 159 тысяч рублей
До 165 тысяч рублей. Цены на данные модели и так казались неоправданными, но что имеем то, имеем. Примерно такая же картина и Nvidia GeForce RTX 4070 Ti
Совсем недавно это же исполнение от Palit можно было купить за 84990 рублей, к сегодняшнему дню цена выросла примерно на 3%.
Также стоит отметить, что с повышением курса доллара, потихоньку растут доходы отечественных майнеров. С точки зрения выручки, майнеры схожи с экспортёрами нефти, газа и других ресурсов, по факту они экспортируют вычислительные мощности и конечная прибыль высчитывается отталкивая от курса криптовалют и доллара, таким образом от данной ситуации они выигрывают наравне с Газпромом и Роснефтью.