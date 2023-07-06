На фоне повышения курса, растут цены на импортные товары и также подросли доходы российских майнеров

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Как вы уже знает, российский рубль последний месяц серьёзно ослаб по отношению к иностранным валютам. Доллар сегодня торговался по 93 рубля 80 копеек, евро достигал отметки в 102 рубля за у.е.

На всю эту ситуацию естественно отреагировали и отечественные ритейлеры. В российских магазинах наблюдается рост цен на некоторые продукты, в частности речь идёт про видеокарты. Любимица геймеров Nvidia GeForce RTX 3060 на 12 гигабайт видеопамяти подросла в цене примерно на 7%

Ранее самое бюджетное решение Palit Dual было доступно за 31 тысячу рублей, уже сегодня цена составляет чуть больше 33 тысяч. Несмотря на выход новых адаптеров серии RTX 4000, 3060 является фаворитом большинства геймеров, так как позволяет поиграть абсолютно в любые современные в разрешении FullHD и имеет солидные 12 гигабайт на борту.

Если говорить о современных флагманах, то видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 поднялась в цене со 159 тысяч рублей

До 165 тысяч рублей. Цены на данные модели и так казались неоправданными, но что имеем то, имеем. Примерно такая же картина и Nvidia GeForce RTX 4070 Ti

Совсем недавно это же исполнение от Palit можно было купить за 84990 рублей, к сегодняшнему дню цена выросла примерно на 3%.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать iPhone 14 по цене 12го - смотри 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Также стоит отметить, что с повышением курса доллара, потихоньку растут доходы отечественных майнеров. С точки зрения выручки, майнеры схожи с экспортёрами нефти, газа и других ресурсов, по факту они экспортируют вычислительные мощности и конечная прибыль высчитывается отталкивая от курса криптовалют и доллара, таким образом от данной ситуации они выигрывают наравне с Газпромом и Роснефтью.