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Накануне Александр Григорьевич выступил перед зарубежными и белорусскими журналистами. В ходе общения с представителями различных средств массовой информации, лидер Республики Беларусь ни раз касался темы Частной Военной Компании "Вагнер".
Лукашенко заявил, что на днях разговаривал с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По его словам, на вопрос: -чем будет дальше заниматься ЧВК "Вагнер"?, предприниматель ответил, что будет работать во благо России и будет выполнять свой долг до конца. По мнению Александра Григорьевича, потерять такое подразделение даже при всех нюансах нельзя, тем более бойцов которые в него входят. Белорусский лидер напомним, что среди бойцов "Вагнера" служат порядка двух десятков Героев России.
"Я не думаю, что будут какие-то проблемы, чтобы "Вагнеровцы" работали в интересах России. Эти ребята, которые воевали, дай бог чтобы вся армия так воевала" - заявил президент.
Также сегодня стало известно, о спасении китайских шахтёров бойцами ЧВК "Вагнер". В начале июля поступила информация, что боевики готовят атаковать шахту в ЦАР. МИД КНР запросило эвакуацию свои специалистов из района возможной атаки, однако, к моменту приезда эвакуационной группы китайские шахтёры укрылись в густых джунглях. После этого "Музыканты" провели операцию по обнаружению и эвакуации наших товарищей из Поднебесной.