Бюджетная RTX 2060 Super становится всё менее бюджетной, цена на AliExpress поднялась выше 19 тысяч рублей

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6 июля курс американского доллара приблизился к отметке 93 рубля и 80 копеек за условную единицу, евро в этот момент превысил отметку 102 рубля. На фоне этого поднялась цена на доллар внутри торговой площадки AliExpress. Курс USD на Ali составляет 97.07 рублей.

В настоящее время та же видеокарта, о которой мы говорили неделю назад, Nvidia GeForce RTX 2060 Super от Gainward выросла в цене до 20300 рублей.

Что на 2000 рублей превышает июньские значения. Данная модель является одной из самых оптимальных и бюджетных решений для современного гейминга в FullHD разрешением, с возможностью использовать все технологии Nvidia. Лучи Хуанга становятся всё дороже.

Вместе с этим цена на народный 6-ядерный AMD Ryzen 5 5600 вновь приблизилась к отметке в 10 тысяч рублей.

Данный процессор совсем недавно был доступен практически за 9 тысяч рублей, но из-за нестабильности на рынке валют придётся выложить 10 тысяч кровно заработанных.

Эльвира Набиуллина накануне сделала ряд заявлений касательно ослабления рубля.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать iPhone 14 по цене 12го - смотри 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

"Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджеты или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамку внешней торговли. Она во многом определяет движение курса", - заявила глава ЦБ России.