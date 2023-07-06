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6 июля курс американского доллара приблизился к отметке 93 рубля и 80 копеек за условную единицу, евро в этот момент превысил отметку 102 рубля. На фоне этого поднялась цена на доллар внутри торговой площадки AliExpress. Курс USD на Ali составляет 97.07 рублей.
В настоящее время та же видеокарта, о которой мы говорили неделю назад, Nvidia GeForce RTX 2060 Super от Gainward выросла в цене до 20300 рублей.
Что на 2000 рублей превышает июньские значения. Данная модель является одной из самых оптимальных и бюджетных решений для современного гейминга в FullHD разрешением, с возможностью использовать все технологии Nvidia. Лучи Хуанга становятся всё дороже.
Вместе с этим цена на народный 6-ядерный AMD Ryzen 5 5600 вновь приблизилась к отметке в 10 тысяч рублей.
Данный процессор совсем недавно был доступен практически за 9 тысяч рублей, но из-за нестабильности на рынке валют придётся выложить 10 тысяч кровно заработанных.
Эльвира Набиуллина накануне сделала ряд заявлений касательно ослабления рубля.
"Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджеты или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамку внешней торговли. Она во многом определяет движение курса", - заявила глава ЦБ России.