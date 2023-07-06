реклама
Пленённый накануне чемпион Украины по боксу Андрей Приходько, служивший в подразделении вооруженных сил Украины "Кракен", рассказал об имидже своего формирования и реальной службе в данном отряде.
По словам спортсмена, на Украине "Кракен" считается элитным разведывательно-диверсионным подразделением, но по факту это обычное штурмовое подразделение. Члены самого формирования называются себя "Элитным Мясом Буданова". Буданов - начальник главного управления разведки министерства обороны Украины.
Элитным в глазах общественности данное подразделение делают кадры, снятые на камеры GoPro - записи с камер в первую очередь попадают на стол в управление, затем из них вырезаются все неудачные операции, оставляются только красивые записи с успешными штурмами, живыми и целыми бойцами в полной экипировке и всё в этом духе. Отфильтрованный материал отправляется в youtube и другие ресурсы. Такой "Кракен" демонстрируется на публику, а видео с погибшими, ранеными, отступающими - отправляется в папку "Корзина".
Также Андрей поведал, что сослуживцы рассказывали о задачах своих миномётчиков, как тем приказывали открывать огонь по жилым районам, находящимся в тылу, и сваливать вину на российские силы, чтобы вызвать у мирных жителей ненависть к противнику.