И даже периодически задействовал авиацию

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По сообщениям командира батальона "Восток" Александра Ходаковского, за прошедшие сутки противник задействовал авиацию на многих направлениях, пытаясь прикрыть неуспешные вылазки сухопутных подразделений вооруженных сил Украины.

К сожалению, на некоторых участках ВСУ смогли захватить несколько наших позиций, но как говорит военачальник, эти позиции обошлись ему большими потерями, но при этом не принесли значимых достижений. На Запорожском направлении несколько частей ВСУ было выведено в тылы, для доукомплектации. Судя по всему, противнику после небольших успехов приходится зализывать раны.

По мнению комбата, противник готовится к масштабным боевым действиям на севере, об этом говорит эвакуация местных жителей из некоторых районов Харьковской, Черниговской и Сумской областей. Сообщается, что в этих же областях будет отключена сотовая связь и происходит наращивание оборонительного потенциала.

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Также бойцы батальона пишут, что по некоторым позициям активно работала артиллерия. Противник не жалеет боеприпасов. Из-за плотности огня соседним подразделениям пришлось оставить эти окопы и отойти на следующие позиции. Оперативную обстановку это никак не поменяло, но напрячься заставило, сообщают бойцы.