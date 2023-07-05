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Курс американской валюты продолжил свой рост, перешагнув через отметку в 90 рублей за условную единицу. В моменте на Московской Бирже за 1 доллар давали 91 рубль, это рекорд с марта 2022 года.
Несмотря на прогнозы многих экспертов о коридоре от 80 до 90 рублей за доллар, российский рубль продолжает ослабевать к иностранным валютам, что может негативно отразиться на росте инфляции в стране. От данной ситуации в выигрыше остаются лишь отечественные экспортёры, так как поток поступающих долларов, евро и юаней принесёт больше прибыли в рублёвом эквиваленте. Однако, для всех других игроков российского рынка и обычных потребителей, подобное ослабление рубля грозит повышением цен на многие товары и услуги.
Так или иначе, практически вся электроника и оборудование либо производится за границей, либо собирается из импортных комплектующих. Российские импортёры за полтора года санкций сумели найти способы как дальше закупать всё необходимое из-за границы: оплата через криптовалюту, иностранные банковские карты, покупки через посредников, импорт в Россию вновь набирает обороты, что подтверждает и увеличение спроса на иностранную валюту.
На данный момент взгляд экспертов устремлён на ближайшее заседание Центрального Банка Российской Федерации, на котором будет повышена ключевая ставка, что в свою очередь может помочь рублю укрепиться в районе ниже 90 условных единиц за американский доллар.