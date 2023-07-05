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Украинские формирования ударили по больнице и жилым районам ДНР

Сообщается о 36 пострадавших. Повреждена Макеевская городская больница
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  В ночь с 4-го на 5-ое июля вооруженные силы Украины нанесли удары из реактивных систем залпового огня по Донецкой Народной Республике. В результате обстрела повреждены жилие дома и Макеевская городская больница, есть пострадавшие.

  По последним данным порядка 36 человек пострадали от украинских ударов. По предварительным данным противник выпустил две ракеты из РСЗО по населённому пункту Богатырь, по одному ракетному удару пришлось в Макеевке и Донецке, а также украинская артиллерия вела огонь по Донецку и Нетайлово из гаубиц калибром 155 миллиметров. Сообщается, что среди пострадавших 2 ребёнка - 7-летний мальчик и девочка 2 годика 9 месяцев.

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  В сети появились кадры с мест происшествий, по мнению аналитиков, вероятнее всего огонь вёлся из реактивных систем залпового огня Himars, однако точную информацию удастся получить лишь на утро. Местные власти просят ограничить своё передвижение по городу. На месте работают спасатели и медицинская служба.

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