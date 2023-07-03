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Выдержав небольшую паузу после окончания "Марша справедливости" Евгения Пригожина и Частной Военной Компании "Вагнер", по данным событиям выступил министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу.
По словам генерала армии, военный мятеж был обречен на провал, за счет мужества и храбрости бойцов Вооруженных Сил Российской Федерации, которые остались верными своей присяге, не поддались на провокации основателя компании "Вагнер" и не оставили свои позиции на линии соприкосновения, а продолжили отбрасывать силы противника назад. В заключение Сергей Шойгу поблагодарил всех военнослужащих, участвующих в Специальной Военной Операции.
Многие военные эксперты и аналитики считают, что расчёт Евгения Пригожина был на недовольство в армии и усиление своих сил большим количество присоединившихся военнослужащих, не желающих больше подчиняться руководству Министерства Обороны. Однако, как показал тот самых поход на Москву 23-24 июня - у российской армии не так легко подорвать боевой дух, солдаты и офицеры в эти дни не отдали и метра украинским формированиям. Об этом говорят и российские командиры и руководство ВСУ.