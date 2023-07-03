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На одном из французских телеканалов в онлайн режиме взяли интервью у гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Речь шла о ситуации на Запорожской атомной электростанции.
В ходе диалога ведущий задал вопрос касательно информации от Зеленского, что на территорию электростанции русская армия загнала машины со взрывчаткой и заминировала конструкцию ее системы охлаждения.
"Я бы никогда не стал спорить с президентом Украины. Могу лишь сказать, что я был там и не видел этого. Наши команды находятся там и сообщают каждый день", - заявил глава МАГАТЭ.
Уже не первую неделю стороны обвиняют другу в готовящемся подрыве Запорожской электростанции. По поступающей информации украинская сторона проводит усиленную подготовку личного состава по использования средств радиационной, химической и биологической защиты. Киевские власти заявляют, что Россия намерена взорвать подконтрольную ей атомную станцию. Россия же обвиняет в возможном разрушении украинских военных, периодически обстреливающих Запорожскую АЭС.
Хочется верить, что ядерную катастрофу удастся избежать, но настораживает еще и переброска американского самолёта WC-135R Constant Phoenix, созданного для сбора проб воздуха на наличие радиоактивных веществ. Западные страны судя по всему также готовятся к возможной катастрофе.