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По информации полученной изданием The Wall Street Journal, Соединенные Штаты Америки готовы одобрить поставки оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину.
Напомним, об этих поставках Киев просил сразу же после получения реактивных систем залпового огня "HIMARS", но Вашингтон был против подобного вооружения в руках Киева, так как опасался ударов по Российской территории и дальнейшей эскалации конфликта. Судя по всему, на сегодняшний день этого всего в Вашингтоне уже не боятся.
Максимальная дальность ракет ATACMS достигает до 300 километров. На сегодняшний день украинские силы применяют для ударов по Луганску, Донецку, Крыму и ряду других приграничных городов британские ракеты "Storm Shadow". Однако, последние имеют существенный недостаток, в сравнении с американскими аналогами. "Storm Shadow" являются ракетами воздушного базирования, а с этим у Киева есть некоторые сложности, так как украинская авиация за последние годы понесла существенные потери, так в добавок и количество пригодных для эксплуатации аэродромов значительно сократилось.
Хоть само решение еще не было принято, но у США есть основания для передачи данных ракет именно сейчас. Треть летнего периода осталась позади. ВСУ должны показать существенные результаты к наступлению холодов, а для этого западные страны могут поставить всё необходимое вооружение. В случае провала украинского "Контрнаступления", многие союзники могут усомниться в целесообразности дальнейших поставок.