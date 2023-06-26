Президент России выступил с обращением к народу

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Президент России Владимир Владимирович Путин выступил с обращением ко всем россиянам. Основной темой обращения были минувшие на выходных события вокруг Частной Военной Компании "Вагнер".

В первую очередь Владимир Путин поблагодарил всех жителей за проявленную консолидацию и сплочённость в трудные для страны часы. Далее президент напомнил, кто являются врагами для страны.

"Враги России - неонацисты в Киеве и их западные покровители - хотели братоубийства в России, чтобы Россия в конечном счете проиграла"

Также Владимир Владимирович заявил, что данный мятеж был бы подавлен в любом случае и организаторам это было известно. Однако, бойцы ЧВК "Вагнер" остаются патриотами России, и в последний момент не допустили братоубийственного кровопролития.

Владимир Путин заверил, что данное им слово будет сдержано. Бойцы "Вагнера" смогут продолжить службу в рядах Министерства Обороны и в других силовых структурах, либо вернуться домой к родным и близким. А те кто не желает покидать свою компанию, смогут продолжать деятельность в Беларуси, благодаря Александру Лукашенко, который протянул руку помощи и предложил такой выход из сложившейся ситуации.

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Косвенно это подтверждает слухи, о строительстве в Беларуссии военных баз ЧВК "Вагнер".