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Украинское контрнаступление продолжается, формирования ВСУ не прекращают свои попытки пробиться через оборону российских войск, но судя по настроениям в иностранных изданиях, контрнаступление идёт не по плану.
Редакция американской New York Times опубликовала статью, в которой сообщается, что по меньшей мере 17 боевых машин пехоты M2 Bradley были повреждены либо уничтожены в ходе украинского контрнаступления. Это более 15% от общего количества обещанных Киеву машин.
Руководство ВСУ и власти Киева заверяют, что стремительное продвижение войск на восток ещё впереди, и западным лидерам необходимо просто набраться терпения и подождать, но в Вашингтоне считают результаты первых недель контрнаступления неудовлетворительными и что ВСУ уже отбились от плана.
Новая надежда появилась 24 июня, когда подразделения Частной Военной Компании "Вагнер" двинулись в сторону Москвы, хоть этот поход был и недолгим. Рассчитывая на неразбериху внутри России, ВСУ попытались воспользоваться моментом, но минные поля, вертолёты "Ка-52" и огонь артиллерии вновь развернули украинские колонны в обратном направлении, несмотря на всё современное вооружение, переданное Киеву западными странами.