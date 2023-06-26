Отправленная экс-президентом Украины группа волонтеров пришла куда надо

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Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации записали видеообращение к Пётру Алексеевичу Порошенко. В своём видео бойцы благодарят экс-президента Украины, за неожиданно поставленную гуманитарную помощь.



По словам ребят, группа волонтеров везла гуманитарную помощь 47-ой отдельной механизированной бригаде вооруженных сил Украины, но в какой-то момент всё пошло не по плану. На одном из поворотов ведущий колонны поехал не в ту сторону. По итогу нашим парням достались квадрокоптеры, два пикапа и фирменные ручки, кепки, плакаты.



Подобные ситуации не новинка для различных военных конфликтов, похожие ошибки случались и у российской армии во время чеченской кампании, и у американских вооруженных сил в период иракской войны, но обе эти ошибки к сожалению привели к жертвам среди людей. Один поворот не в ту сторону, решал судьбы десятков жизней. К счастью данный инцидент прошел в позитивном ключе.



Вдобавок наши бойцы попросили Петра Алексеевича присылать побольше гуманитарной помощи российским подразделениям.