реклама
Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации записали видеообращение к Пётру Алексеевичу Порошенко. В своём видео бойцы благодарят экс-президента Украины, за неожиданно поставленную гуманитарную помощь.
По словам ребят, группа волонтеров везла гуманитарную помощь 47-ой отдельной механизированной бригаде вооруженных сил Украины, но в какой-то момент всё пошло не по плану. На одном из поворотов ведущий колонны поехал не в ту сторону. По итогу нашим парням достались квадрокоптеры, два пикапа и фирменные ручки, кепки, плакаты.
Подобные ситуации не новинка для различных военных конфликтов, похожие ошибки случались и у российской армии во время чеченской кампании, и у американских вооруженных сил в период иракской войны, но обе эти ошибки к сожалению привели к жертвам среди людей. Один поворот не в ту сторону, решал судьбы десятков жизней. К счастью данный инцидент прошел в позитивном ключе.
Вдобавок наши бойцы попросили Петра Алексеевича присылать побольше гуманитарной помощи российским подразделениям.