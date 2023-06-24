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Очевидцы фиксируют обустройство огневых точек на въезде в Москву. Полицейские в броне, с автоматами, пулемётами и гранатомётом блокируют дорогу в районе Липецкой улицы для блокировки въезда и выезда с трассы М4 "Дон".
В небе летают боевые вертолёты, а посреди дороги стоят бронетранспортеры. Сооружаются опорные пункты из мешков с песком. Судя по всему, колонны Частной Военной Компании "Вагнер" до сих пор не были остановлены по маршруту Ростов-Москва.
Также фиксируется продвижение тралов с танками через Липецкую область, предположительно техника принадлежит подразделениям Частной Военной Компании "Вагнер".
В Ростове тем временем происходят провокации бойцов ЧВК "Вагнер" некими гражданскими лицами, но благодаря окружающим ситуацию получается держать под контролем. Местные жители оттягивают провокаторов подальше от вооруженных бойцов, сотрудники компании в свою очередь, как сообщают очевидцы, ведут себя сдержанно.