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Криптозима в самом "разгаре" и нет пока никаких предпосылок на скорый разворот рынка, но некоторые "Криптаны" продолжают расширять свои майнинг-фермы, включая асики и видеокарты.
Один из подписчиков популярного русскоязычного майнинг-блогера приобрёл ферму из 11 видеокарт Nvidia CMP 50HX. 60-летний криптоинвестор предполагает, что сейчас самое время для покупки майнинг-оборудования. Заказав у автора канала "Mongol-Kombat" риг на 11 видеокарт, мужчина также приобрёл Asic на Ethash - Antminer E9 Pro, с мощностью в 4 GH/s и потреблением чуть более 2 киловатт в час. Конечно, в данный момент с точки зрения прибыльности покупка майнерского оборудования кажется нецелесообразным занятиям, но если отталкиваться от опыта майнеров, которые уже много лет в этой сфере, то на момент написания статьи, неплохой период закупок подобного добра, если вы всё же решили заниматься добычей криптовалюты.
Со слов некоторых опытных майнеров, в период предыдущей криптозимы с 2018 до 2020 года, цены на видеокарты порой доходили до смешных цифр. К примеру одному из блогеров предлагались видеокарты AMD RX 400-500 серии по цене в 1500-2000 тысяч за штуку. Стоит оговориться, что речь шла о варианте Mining Edition, где присутствовали только выходы DVI и 8 гигабайт видеопамяти. Уже в 2021 году стоимость таких видеоадаптеров варьировалась от 40 до 60 тысяч рублей.
Похожая ситуация произошла с другим "Криптаном", купившим в тот же период Asic-устройство за 5 тысяч российских рублей, а продавшего этот же аппарат уже дороже: за 100 тысяч в 2021 году. Естественно между криптозимой предыдущего цикла и ныне протекающей есть одна большая разница - нет того самого Ethereum, который взлетел в десятки раз и взял на себя все существующие на тот момент мощности, став второй по значимости криптовалютой в мире, а может уже есть тот самый "ETH", который шахтёры уже добывают, но не знают, что он станет дороже в десятки раз? Ответ на данный вопрос может дать только время.