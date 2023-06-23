Пресс-служба основателя Частной Военной Компании "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала отрывок его большого интервью, где он раскрывает основные причины начала Специальной Военной Операции и почему Российская Армия не сумела достичь поставленных целей в первые же дни.

По словам предпринимателя, основой всего происходящего на Украине стало притеснение русского населения. В 2014 году Донбассу удалось устоять и стать оплотом сохранения русского языка и русского населения, но уже после 2014 года, Донбасс стал шведским столом для олигархов, власть имущих и других военно-политических фигур. Регион со слов основателя ЧВК "Вагнер", стал инструментом "распиливания" государственного бюджета, а различные объекты и предприятия переходили из рук украинских олигархов в руки российских.





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Причинами неудачи в первые недели СВО, по мнению Евгения Пригожина, стали отсутствие необходимого количества вооружений и боеприпасов, отсутствие конкретно поставленных задач, отсутствие грамотного командования и недостаток политической воли. В своём интервью бизнесмен также затрагивает тему подготовки личного состава. Бойцы даже в мирное время должны уметь хорошо обращаться с любыми образцами оружия, стоящего на вооружении армии.

Также по мнению Пригожина на линии соприкосновения и сейчас всё далеко не радужно, нет никаких сотен уничтоженной бронетехники НАТО. По мнению бизнесмена, вся подбитая техника имеется на кадрах в интернете, а их не так много. Если танк подбит, он никуда не денется, его обломки будут лежать и гореть на одном месте, и его так или иначе запишут на видео или сделают фотографию, но нет в сети 60-ти разных фотографий и видео с горящими танками Leopard.