Западные политики считают, что США и союзники готовы ждать результатов от контрнаступления до июля

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Журналистам CNN удалось связаться с двумя западными политиками и высокопоставленным военным представителем Соединённых Штатов Америки. Основные вопросы касались украинского контрнаступления.

По словам одного из собеседников, контрнаступление ВСУ не оправдывает ожиданий ни на одном направлении линии соприкосновения. Западные политики считают, что российская линия обороны оказалась слишком крепка, что затрудняет продвижение ВСУ. Вдобавок политик отметил эффективность российской армии. Бронетехника НАТО успешно подавлялась минами, ракетными ударами, артиллерией и авиацией. Украинским силам тяжело было продвигаться через минные поля, а российская армия со своей стороны грамотно организовала защиту своего "Посева".

Однако, в США всё же настроены позитивно и надеются на более результативные шаги в дальнейшем. Союзники по НАТО рассчитывают, что всё увиденное ранее является лишь небольшой разминкой перед крупным контрнаступлением с захватом обширных территорий. Украинцы потеряли немалое количество людей и техники, но они, по словам политиков, не столь критичны и ВСУ ещё имеет серьезный наступательный потенциал и боевую мощь. США и союзники готовы ждать ещё до июля, чтобы понять, кто победит в этой ожесточенной схватке.

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