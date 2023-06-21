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Практически по всей линии соприкосновения продолжаются бои, вооруженные силы Украины пытаются пробиться сквозь российскую оборону и захватить как можно больше территорий, но часто понеся потери вынуждены откатываться назад.
Командир бригады «Восток» полковник Александр Ходаковский дал оценку новой тактике противника. По словам военачальника, ВСУ, получив серьёзный урон в первые дни контрнаступления, решили больше не устраивать "дефиле" на НАТОвской бронетехнике у линии соприкосновения. На западной технике теперь катаются где-то вдалеке от наших позиций, на предельном расстоянии российской артиллерии, а украинские формирования на ногах, после серьёзной артподготовки, движутся к нашим окопам, пытаясь откусывать по кусочку территории.
По мнению Ходаковского, власти Киева задумались о слишком больших потерях западной техники и возможности сокращения поставок на фоне бесполезно уничтоженных танков Leopard и AMX. С такими щедрыми расходами сил западные страны могут отказаться от дальнейшего спонсирования ВСУ. Возможно, на данный момент руководство украинской армии думает над тем, как грамотно использовать имеющиеся ресурсы.