Оптимизм по отношению к весенне-летнему контрнаступлению быстро улетучился

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За последние дни военнослужащие вооруженных сил Украины всё охотнее сдаются в плен российской армии. В ходе двухнедельных беспрерывных атак на позиции ВС России, украинские подразделения понесли существенные потери как в технике, так и в живой силе.

По имеющейся информации, обменный фонд пополнился бойцами и командирами из 35-ой бригады морской пехоты ВСУ, военнослужащие из 31-ой бригады стратегического резерва ВСУ, как сообщается, последние являлись одном из тех подразделений, чья подготовка к украинскому контрнаступлению осуществлялась в западных странах. Также на Северском участке в плен решили сдаться бойцы из бригады "Эдельвейс". У Новобахмутовки решение сложить оружие приняла группа из 20-ти бойцов.

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Как сообщается, зачастую в плен попадает абсолютно разношёрстный контингент. В одной группе могут оказаться профессиональные военнослужащие по контракту, мобилизованные с хорошей боевой подготовкой в Англии и США, и вместе с ними мобилизованные без какой-либо подготовки