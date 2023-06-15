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Евгений Пригожин ответил на очередной провокационный запрос со стороны западного издания CNN. В своём обращении, пропагандисты CNN пытались приписать все бесчинства, которые происходят на территории Судана, к результатам работы сотрудников Частной Военной Компании "Вагнер".
В какой-то период времени "Группа Вагнера" занималась подготовкой обеих сторон конфликта, как Вооруженных Сил Судана, так и Сил Быстрого Реагирования. Бойцы компании повышали уровень обороноспособности страны, давая всем силовым структурам Судана необходимые знания и навыки. Журналисты CNN решили опустить данный факт, заявив, что ЧВК "Вагнер" готовило Силы Быстрого Реагирования, и умолчав об обучении второй стороны конфликта.
Основатель компании "Вагнер" подчеркнул, что в период пребывания на территории Судана сотрудников компании, на улицах был полный порядок. Никто ни с кем не воевал, никого не насиловали, люди спокойно гуляли по улице не боясь за свою жизнь, регион процветал. Но уже потом, как сообщает Евгений Пригожин, во внутренние дела Судана вмешались США. В 2021 году воюющие на сегодняшний день группировки сообща свергли правившего страной Омара Аль-Башира. Демократия пришла в дом. По итогу страна опустилась в пучину хаоса. На улицах, как пишут журналисты CNN, насилуют женщин и детей, каждый день льётся кровь, и пока не видно конца, спровоцированной Штатами, гражданской войне в Судане.
"Девочек и женщин насилуют по вашей вине, господа пропагандисты из CNN" - заявил Евгений Пригожин.