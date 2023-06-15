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На украинском театре боевых действий продолжаются попытки штурма российских позиций вооружёнными силами Украины. Противник всё также пытается прорваться вглубь обороны российской армии, но в большинстве случаев, после тяжёлых боёв, вынужден бывает вернуться к исходным позициям со значительными потерями.
Появились новые кадры с уничтожением очередной колонны украинских войск на Запорожском направлении.
Наши бойцы продолжают отражать атаки ВСУ, но на некоторых участках линии соприкосновения у последних получается достичь некоторого успеха. С позиций Гуляйполе против создал угрозу блокирования узла снабжения российских войск в Пологах.
На Южно-Донецком направлении украинским формированиям удалось закрепиться в районе населенных пунктов Сторожевое и Макаровка. Там на данный момент находятся 35 и 37-ая отдельные бригады морской пехоты, 68-ая отдельная егерская бригада, подразделения территориальной обороны и 4-ая танковая бригада. Задача выбить украинские подразделения на этом участке стоит у 127-ой мотострелковой дивизии и Оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад.
В целом военные эксперты не считают обстановку на линии соприкосновения критической, российская обороны до сих пор находится на значительном расстоянии от основных укреплённых позиций. Однако и ВСУ ещё не задействовали все свои резервы, а лишь пытается пробить брешь в обороне российских войск.