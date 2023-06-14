Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Вооруженные силы России нанесли авиаудары по Одесской области
ВКС и ВМФ России поразили краностроительный завод "Краян", как сообщается на территории завода располагались склады ВСУ
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

реклама

  Российские Воздушно-космические Силы нанесли ночные удары по Одесской области. В атаке были задействованы ракеты воздушного базирования Х-22 и дроны-камикадзе "Shahed-136". Также из акватории Черного моря ракетами "Калибр" поддержал Военно-Морской Флот России.

  В ходе удара были поражены военные и инфраструктурные объекты Украины. По поступающей информации, в результате прилетов был разрушен краностроительный завод "Краян". Помещения данного предприятия использовались в качестве складов боеприпасов и военной техники вооруженных сил Украины.

  Согласно информации от Министерства Обороны, средства ПВО противника не сумели перехватить российские ракеты и БПЛА.  Украинское командование подтвердило информацию касательно ночных ударов.

  «Складское помещение: пожар на площади 400 кв. м» - говорится в официальных источниках вооруженных сил Украины.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
-30% на стиралку Бош 4 серии
Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде
-30% на Corsair Platinum 2x32Gb
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

  

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #сво #специальная военная операция #вкс #калибр #одесса #вмф #х-22
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские танкисты бросили исправные немецкие ОБТ Leopard 2A6 [Видео]
46
Пригожин раскрыл детали возвращения ЧВК «Вагнер» в СВО и рассказал о том, кто такой Бибер
8
В Киеве недовольны результатами, которые показали танки Leopard 2
28
Очередной части трансформеров удалось лишить Человека-паука позиции лидера кинопроката
+
Конгрессмен США требует уволить главу SEC
3
США планируют поставки снарядов с обедненным ураном в Украину
2
Бойцы ВСУ бросили два рабочих Bradley и почти целый Leopard 2 на Запорожском направлении
8
Мельник потребовал у Шольца больше танков Leopard 2 и 60 Marder на замену уничтоженным БМП Bradley
5
Leopard 2 горят и выходят из строя быстрее советских танков, а в обслуживании намного сложнее
4
США хотят добавить в Совбез ООН ещё шесть постоянных членов — СМИ
3
Bloomberg усомнился, что Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
+
Российским войскам удалось затрофеить танки Leopard 2 и БМП Bradley
6
ВС РФ нанесли удар «Калибрами» по местам дислокации резервов ВСУ
2
Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» больше не будут работать в Украине
3
Intel может оказаться одним из якорных инвесторов по итогам IPO компании Arm
+
Раскрыты минимальные системные требования Starfield — "пролетают" даже владельцы GeForce GTX 1070
17
Уралвагонзавод отправил на СВО новую партию танков Т-90М Прорыв
5
Путин рассказал о потерях в ходе отражения наступления ВСУ
4
Видео: 10 минут геймплея перспективного боевика Star Wars Outlaws
+
Биржа Binance исключит ряд торговых пар
+

Популярные статьи

Самая бюджетная игровая сборка лета 2023 года за 35 000 рублей на AMD Ryzen 5 5600G
11
Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro: все, что мы знаем о новых флагманах
3
"Форсаж Х": сказ, как Торетто Аквамену зубы выбил
14
Как скачать, установить и грамотно настроить Windows 10 LTSC для игрового компьютера в 2023 году
8
Лучший способ продлить время автономной работы смартфона
8
Обзор российского Linux дистрибутива Red OS
16
Япония наращивает производство ракет в попытке сдержать гиперзвуковую угрозу Китая и КНДР
1
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
19
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
24
Игровые новинки Xbox Showcase 2023
+

Сейчас обсуждают

Midosa
14:27
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_государственных_долгов,_списанных_Россией Внимание, вопрос! Сколько долгов Путин списал россиянам? 0
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
Zewc
14:27
о да, aero white бп от аэрокула брату в комп брали за 3200 как сейчас помню. Цены растут капец.. ну и бп живой уже много месяцев, да и тихий
Как выросла стоимость ПК-гейминга
Zewc
14:26
да в принципе нормальный, но такое, мне больше нравится модель prism или aero one. skribble меньше, он просто имеет свой прикол с рисованием например
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
Борис Мишкин
14:19
А для интел последних чо сильно дешевле? Или брать ддр4? =)))
Ryzen 5 7600Х за полгода скинул больше $100 – почему геймеры не хотят покупать новый процессор AMD
super619
14:17
Короче Картаполов хочет затянуть в долгую мясорубку Пригожина, а тот упирается как кот всеми четырьмя лапами: "не хочу, не пойду мыться в ванну". Это вам не кувалдой человека казнить.
В ближайшем времени депутаты определят правовой статус ЧВК в России
scroooge
14:11
Чота я очкую! © ... такой зарядкой пользоваться
Смартфон OnePlus Ace 2 Pro может получить зарядку мощностью 150 Вт
OgoGoLog
14:11
"В 2022 году на общую экономическую ситуацию в Германии повлияли последствия конфликта на Украине и чрезвычайно сильный рост цен на энергоносители, - заявила президент Destatis Рут Бранд, которая заня...
Роберт Хабек: Экономика Германии пострадает без поставок Российского газа
scroooge
14:08
Рано или поздно встанет вопрос передачи ИИ судебной системы с определенными ограничениями. Вот тогда коррупционеры и имеющие от законов мазу взвоют и под предлогами морали и прочего попытаются этого...
Генсек ООН предложил взять ИИ под контроль и создать агентство по контролю за умными алгоритмами
Владимир Дранников
14:07
Так 20% бизнеса чего свалили?
Роберт Хабек: Экономика Германии пострадает без поставок Российского газа
scroooge
14:05
Так больше накопитель - больше купят игр, очевидно. Странно, что сразу не дошло сделать 2 версии: на 512гб для самых скупых и на 1-2 тб, кому достаточно её производительности.
Microsoft прислушалась к отзывам геймеров и выпустила черную Xbox Series S с 1 терабайтом памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем