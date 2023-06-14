ВКС и ВМФ России поразили краностроительный завод "Краян", как сообщается на территории завода располагались склады ВСУ

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Российские Воздушно-космические Силы нанесли ночные удары по Одесской области. В атаке были задействованы ракеты воздушного базирования Х-22 и дроны-камикадзе "Shahed-136". Также из акватории Черного моря ракетами "Калибр" поддержал Военно-Морской Флот России.

В ходе удара были поражены военные и инфраструктурные объекты Украины. По поступающей информации, в результате прилетов был разрушен краностроительный завод "Краян". Помещения данного предприятия использовались в качестве складов боеприпасов и военной техники вооруженных сил Украины.

Согласно информации от Министерства Обороны, средства ПВО противника не сумели перехватить российские ракеты и БПЛА. Украинское командование подтвердило информацию касательно ночных ударов.

«Складское помещение: пожар на площади 400 кв. м» - говорится в официальных источниках вооруженных сил Украины.

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