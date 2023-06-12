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В период проведения Специальной Военной Операции Частная Военная Компания "Вагнер" открыла массу пунктов приёма добровольцев, куда ежедневно приходит масса желающих вступить в ряды "Музыкантов".
Сегодня основатель компании "Вагнер" Евгений Пригожин поздравил всех ребят, пришедших в пункты набора ЧВК. По словам предпринимателя, сегодня на работу в "Оркестр" уже пришло в 2.5 раза больше людей чем обычно. Также количество новобранцев со временем становится больше. С тех пор как некоторые государственные деятели стали критиковать ЧВК "Вагнер", число желающих защитить свою родину в рядах "Музыкантов" выросло.
К тому же, как говорит бизнесмен, в организацию пришло большое количество бойцов из других добровольческих отрядов и подразделений. Напомним, ранее в Министерстве Обороны сообщили, что всем добровольческим формированиям, которых на данный момент более 40 штук на территории проведения Специальной Военной Операции, необходимо будет подписать контракт с Министерством Обороны. Накануне такой контракт подписали подразделения спецназа "Ахмат". В свою очередь Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК "Вагнер" не будет подписывать контракт с МО.