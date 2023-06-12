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Евгений Пригожин поздравил всех бойцов с Днём России
В праздничный день количество добровольцев ЧВК Вагнер выросло в 2.5 раза
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  В период проведения Специальной Военной Операции Частная Военная Компания "Вагнер" открыла массу пунктов приёма добровольцев, куда ежедневно приходит масса желающих вступить в ряды "Музыкантов".

  Сегодня основатель компании "Вагнер" Евгений Пригожин поздравил всех ребят, пришедших в пункты набора ЧВК. По словам предпринимателя, сегодня на работу в "Оркестр" уже пришло в 2.5 раза больше людей чем обычно. Также количество новобранцев со временем становится больше. С тех пор как некоторые государственные деятели стали критиковать ЧВК "Вагнер", число желающих защитить свою родину в рядах "Музыкантов" выросло.

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  К тому же, как говорит бизнесмен, в организацию пришло большое количество бойцов из других добровольческих отрядов и подразделений. Напомним, ранее в Министерстве Обороны сообщили, что всем добровольческим формированиям, которых на данный момент более 40 штук на территории проведения Специальной Военной Операции, необходимо будет подписать контракт с Министерством Обороны. Накануне такой контракт подписали подразделения спецназа "Ахмат". В свою очередь Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК "Вагнер" не будет подписывать контракт с МО.

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#россия #украина #сво #специальная военная операция #армия #министерство обороны #добровольцы #бойцы
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А дела Вагнера состоят в том, чтобы отпускать на свободу убийц и насильников на свободу. https://dzen.ru/a/ZHed16e7fV9DnwIL Скажи тем матерям, что Вагнер хорошие ребята, что искупили свою вину при пом...
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