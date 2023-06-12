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Пригожин о попавшем в плен и вступившем в РДК бойце Вагнера: "найдём и убьём в честном бою"
Евгений Пригожин уверен, что наказание настигнет предателя
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  Ранее член "Русского Добровольческого Корпуса", признанного террористическим на территории Российской Федерации, заявили, что один из пленных бойцов Частной Военной Компании "Вагнер" решил воевать в рядах террористов.

  Бывший заключённый самарской колонии, подписавший контракт с ЧВК "Вагнер", Владислав Измайлов принял решение перейти на сторону Украины и воевать против своих братьев по оружию и родины. Эту информацию подтвердил сам основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. 

  «Действительно, Владислав Измайлов прибыл в ЧВК «Вагнер» из самарской колонии и в ноябре месяце попал в плен. Владислав Измайлов предатель, и я уверен, понесёт достойны почитающие предателя наказание согласно всем традициям ЧВК «Вагнер». Я надеюсь, что мы найдём и убьем его в честном бою».

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  В 2022 году подобная ситуация возникла с Евгением Нужиным. Попав в плен бывший заключённый заявил, что готов воевать против русских в составе вооруженных сил Украины. Позже он был казнён ударом кувалды по голове. Обстоятельства явки предателя на место проведения казни, по сей день покрыты завесой тайны.

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#россия #украина #сво #специальная военная операция #вагнер #чвк #рдк #предатели
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А дела Вагнера состоят в том, чтобы отпускать на свободу убийц и насильников на свободу. https://dzen.ru/a/ZHed16e7fV9DnwIL Скажи тем матерям, что Вагнер хорошие ребята, что искупили свою вину при пом...
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