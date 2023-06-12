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Ранее член "Русского Добровольческого Корпуса", признанного террористическим на территории Российской Федерации, заявили, что один из пленных бойцов Частной Военной Компании "Вагнер" решил воевать в рядах террористов.
Бывший заключённый самарской колонии, подписавший контракт с ЧВК "Вагнер", Владислав Измайлов принял решение перейти на сторону Украины и воевать против своих братьев по оружию и родины. Эту информацию подтвердил сам основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
«Действительно, Владислав Измайлов прибыл в ЧВК «Вагнер» из самарской колонии и в ноябре месяце попал в плен. Владислав Измайлов предатель, и я уверен, понесёт достойны почитающие предателя наказание согласно всем традициям ЧВК «Вагнер». Я надеюсь, что мы найдём и убьем его в честном бою».
В 2022 году подобная ситуация возникла с Евгением Нужиным. Попав в плен бывший заключённый заявил, что готов воевать против русских в составе вооруженных сил Украины. Позже он был казнён ударом кувалды по голове. Обстоятельства явки предателя на место проведения казни, по сей день покрыты завесой тайны.