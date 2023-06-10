Российская армия отразила очередную волну контрнаступления Украины

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

На Запорожском участке фронта вновь проходили ожесточенные бои. Украинские подразделения повторили попытку пробиться сквозь линию обороны российской армии. Однако, судя по обновленным фотографиям с фронта, очередное украинское наступление было остановлено бойцами 58-ой армии.

реклама



То самое поле боя, на котором был подбит первый немецкий Leopard-2, пополнилось ещё несколькими единицами бронетехники НАТОвского образца. На кадрах видно, как догорают недавно уничтоженные боевые машины М2 Bradley.

Данное направление стало одной из самых горячих точек на всей линии соприкосновения. По сообщениям с переднего края, колонна ВСУ продвигалась всё по тому же маршруту, где по ней был нанесён удар артиллерией. Часть техники не сумела подобраться близко к позициям наших ребят. Уцелевшие после артобстрела машины были поражены противотанковыми управляемыми ракетами мотострелков.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator -30% на стиралку Бош 4 серии 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Те, кому удалось уцелеть, бежали обратно к украинским позициям. По имеющимся данным, в ходе боёв серьёзные потери понесли 31 и 47 ОМБР, на их место отправлены 21 и 22 механизированные бригады.