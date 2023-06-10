На Запорожском участке фронта вновь проходили ожесточенные бои. Украинские подразделения повторили попытку пробиться сквозь линию обороны российской армии. Однако, судя по обновленным фотографиям с фронта, очередное украинское наступление было остановлено бойцами 58-ой армии.
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То самое поле боя, на котором был подбит первый немецкий Leopard-2, пополнилось ещё несколькими единицами бронетехники НАТОвского образца. На кадрах видно, как догорают недавно уничтоженные боевые машины М2 Bradley.
Данное направление стало одной из самых горячих точек на всей линии соприкосновения. По сообщениям с переднего края, колонна ВСУ продвигалась всё по тому же маршруту, где по ней был нанесён удар артиллерией. Часть техники не сумела подобраться близко к позициям наших ребят. Уцелевшие после артобстрела машины были поражены противотанковыми управляемыми ракетами мотострелков.
Те, кому удалось уцелеть, бежали обратно к украинским позициям. По имеющимся данным, в ходе боёв серьёзные потери понесли 31 и 47 ОМБР, на их место отправлены 21 и 22 механизированные бригады.