В Германии считают, что не стоит ожидать скорой победы, о которой постоянно говорят украинские чиновники и западные эксперты

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Популярное немецкое издание BILD раскрыло глаза своим читателям на всё происходящее в конфликте между Россией и Украиной. Первая неделя контрнаступления не принесла никаких плодов для ВСУ, как под Великой Новоселкой, так и под Ореховом.

В результате тяжёлых боёв украинские вооруженные силы не смогли захватить ни одного города и даже ни одного посёлка. Редакция газеты BILD пришла к выводам, тот кто ожидал, что Украина быстро победит, как только перебросит западные танки и БТР, ошибался, и победы, о которой так много говорят украинские политики и некоторые западные эксперты, мы вряд ли сможем увидеть в этом году.

Согласно источникам из вооруженных сил Украины, вероятно, что данные действия были лишь проверкой оборонительной линии российских войск, и все потери понесенные в этих боях, были заложены заранее. При этом ВСУ сумели изучить алгоритм действий Министерства Обороны России и понять, какие направления наиболее уязвимы для последующих ударов.

Однако, по-другому видят тактику украинских войск наши парни на первой линии обороны. Цитата участника боёв за Запорожском направлении:

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"Да, тактика у ВСУ простая - выжать из обороняющихся весь боекомплект, помешать подвозу и складированию, на этой волне зайти на наши позиции и закрепиться. Пацаны наши - герои, до последнего стоят"