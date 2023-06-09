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В Воронеже был введён режим чрезвычайной ситуации районного масштаба. Накануне город был атакован дроном-камикадзе, в результате атаки пострадало три человека.
В сети уже появились видеозаписи с моментом прилёта беспилотного летательного аппарата.
Дрон влетел в одно из жилых многоэтажных зданий. Следственный комитет возбудил уголовное дело и назвал произошедшее как теракт. По версии органов, БПЛА запускался с территории Российской Федерации, лицами действующими в интересах военно-политического руководства Украины. Позднее вокруг места взрыва местные жители нашли осколки и металлические шарики, которыми был оснащен дрон-камикадзе. Судя по всему, исполнители рассчитывали поранить как можно больше мирных жителей.
Ранее CNN уже сообщала, ссылаясь на анонимные источники в спецслужбах, что Украина сумела развить в России целую сеть диверсионных ячеек, и снабжает её беспилотными летательными аппаратами для подрывной деятельности. В основном через российскую таможню проходят запчасти от дронов, а собираются они уже в самой России.