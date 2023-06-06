Белгородская область продолжает подвергаться артиллерийским обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. Над самим Белгородом работает противовоздушная оборона.
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Сёла Журавлёвка, Борисовское, Волоконовское, Глотово, Сподарюшино, Почаево , Графовка и Безлюдовка вновь под ударами миномётов, гаубиц и "Градов". Есть раненые, но слава богу без погибших. На село Драгунское было сброшено самодельное взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата.
По Шебекинскому городскому округу зафиксировано порядка 500 ударов из различных артиллерийских установок. Большинство боеприпасов угодили в жилые массивы. Есть пострадавшие.
Однако, по словам главы региона Вячеслава Гладкова, на территории Белгородской области больше нет военнослужащих вооруженных сил Украины, диверсантов, террористов Русского Добровольческого корпуса и любых других формирований противника. Все вражеские подразделения были уничтожены либо вытеснены за границы Белгородской области. Также губернатор заявил, что власти будут помогать мирным жителям, пострадавшим в результате обстрелов ВСУ, либо деятельности диверсионных групп.