Под Новодонецком ВСУ отправили в бой немецкие танки, судя по всему контрнаступление украинцев перешло в активную фазу

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Сегодня заместитель начальника Главного Управления Росгвардии Донецкой Народной Республики Александр Сергеевич Ходаковский заявил, что украинская армия впервые бросила в бой немецкие танки Leopard под Новодонецком.

"Ситуация на Новодонецком и левее в сторону Великоновоселовки тяжёлая - противник, нащупав наши слабые места, наращивает усилия. Впервые на нашем тактическом участке увидели леопарды. Как я и предполагал вчера - почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы. Только в районе Новодонецкого зафиксировано до тридцати единиц бронетехники", - заявил Ходаковский.

Ранее Киев не применял западные тяжёлые танки в своих атаках. Все сообщения, поступавшие ранее касательно немецких танков на фронте, оказывались фейками.

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Судя по активности украинских формирований практически по всей линии фронта, контрнаступление, которого так ждали на Западе, началось. В Соединённых Штатах Америки ранее намекнули Киеву, что Вашингтон и союзники уже сделали всё что могли касательно поставок оружия.