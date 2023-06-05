Кавказ - это сила, говорили они

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Белгородская область становится настоящей горячей точкой, приграничные населённые пункты постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам и прилётам дронов-камикадзе. Украинские формирования намеренно бомбят жилые дома и пункты временного размещения.

Также участилась активность диверсионно-разведывательных групп. Накануне националистическая организация РДК, признанная террористической на территории Российской Федерации, потребовала встречи с губернатором Белгородской области. В качестве заложников националисты использовали пленённых военнослужащих Армии России, встреча предполагала возврат пленных. Губернатор Гладков согласился встретиться с боевиками, но выдвинул дополнительные условия по месту встречи. Как известно на данный момент - встреча не состоялась.

Для ликвидации всех формирований проникших на территорию Белгородской области, Рамзан Ахматович Кадыров предложил дать приказ сверху, и чеченские подразделения военных и силовых структур отчистят регион от бандгрупп и террористических формирований. По мнению главы Чеченской Республики, для решения поставленной задачи нужен не просто военный опыт, а особые знания по уничтожению террористов без последствий для мирного населения. Именно таким опытом и знаниями богаты чеченские подразделения.

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"В общей сложности количество чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур превышает 70 тыс. человек. Это целых три армии! Все подразделения прошли подготовку в Российском университете спецназа. Оснащенные новейшей техникой, обученные, экипированные безотказным оружием и готовые выполнить любой приказ верховного главнокомандующего ради защиты нашего государства и наших граждан" - Заявил Рамзан Кадыров