Мы должны быть реалистами и говорить: в Вильнюсе этого не произойдет, этого не произойдет в ближайшее время - Бен Уоллес

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Одной из основных целей для Владимира Зеленского является вступление в военно-политический блок Североатлантического альянса (НАТО). По мнению президента Украины, именно этот шаг поможет Незалежной получить гарантии безопасности.

Накануне издание The Washington Post опубликовало заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на тему вступления Украины в НАТО. По словам Уоллеса, в данном вопросе необходимо быть реалистами, на ближайшем саммите в Вильнюсе Украину в НАТО никто не пригласит, и в ближайшее время этого ожидать не стоит. Давать чрезмерные обещания таким странам как Украина, является ошибкой, это касается и блока НАТО, и Евросоюза. Также министр обороны отметил, что в Альянсе нет единого мнения по взятию Украины в военно-политический блок.

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В целом, Украина как кандидат не подходит сразу по нескольким критериям. В первую очередь кандидат должен прийти к мирным соглашениям во всех действующих конфликтах, в которых он участвует, а как мы знаем, на данный момент Украина находится в одном из самых масштабных противостояний 21-го века. Во-вторых, в самой Незалежной огромная проблема между западной частью населения и восточной. Собственно по этой причине с 2014 года страна погрузилась в хаос гражданской войны. В-третьих, у страны остаются территориальные споры. До тех пор пока они не будут решены их возвращением или же окончательным отказом от них, Незалежная будет вечным "кандидатом" в члены НАТО. Тот факт, что для вступления в НАТО необходимо единогласное решение всех действующих членов НАТО и ряд серьёзных изменений внутри государства, можно пропустить.