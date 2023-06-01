Соратники Рамзана Кадырова выступили с критикой в сторону основателя ЧВК Вагнер
На сегодняшний день основные силы Частной Военной Компании "Вагнер" уже покинули зону территории города Бахмут и прибыли в тыловые лагеря, где будут заниматься подготовкой личного состава ближайшие пару месяцев. До 5 июня в окрестностях Бахмута не останется ни одного бойца ЧВК "Вагнер".
Стоит отметить, что сегодня основатель компании "Вагнер" Евгений Пригожин празднует свой 62-ой день рождения, с чем мы его поздравляем. Однако, именно сегодня в социальных сетях и мессенджерах предпринимателя начали критиковать близкие Рамзану Ахматовичу Кадырову люди. В частности речь идёт о депутате Государственной Думы Федерального собрания Адаме Султановиче Делимханове и председатель парламента Чеченской Республики Магомеде Хожахмедовиче Даудове.
В своём обращении Адам Султанович предложил встретиться и решить лицом к лицу все проблемы, претензии и недопонимания. Магомед Хожахмедович в свою очередь намекнул, что Частная Военная Компания с собственными бронемашинами, артиллерией, танками, реактивными системами залпового огня и даже авиацией, в добавок с контингентом в 50,000 бойцов, образовалась также не на ровном месте, и за всё это Евгению Пригожину есть кого благодарить.
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