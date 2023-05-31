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Пригожин: для освобождения Донбасса нужно еще 200000 человек, а для взятия Киева полная мобилизация
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  Накануне основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин дал своё очередное интервью журналистам. В ходе интервью бизнесмен ответил на ряд важных вопросов.

  По мнению Пригожина, конфликт на Украине будет длиться ещё не один год, и всему населению стоит готовиться к тяжёлой затяжной войне уже сейчас. Сроки и ресурсы для успеха в боевых действиях зависят от конкретных целей, которых мы хотим достичь. 

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  Если требуется полностью освободить Донбасс от киевского режима, то необходимо хорошо подготовить 200 тысяч человек, дать нужное количество вооружения, боеприпасов, военной техники и в течение 1.5-2 лет Компания "Вагнер" с данной задачей справится. Если речь идёт о продвижении к Киеву, то в стране, по мнению предпринимателя, потребуется полная мобилизация со всеми вытекающими: запустить на полную мощность производство боеприпасов, вооружения и техники, перейти на плановое производство, объявить всеобщую мобилизацию, как минимум начать заниматься боевой подготовкой, чтобы при необходимости мобилизованные уже имели необходимые навыки и физическую подготовку.

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#россия #украина #сво #специальная военная операция #евгений пригожин #конфликт #война #мобилизация
6
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Пригожин: для освобождения Донбасса нужно еще 200000 человек, а для взятия Киева полная мобилизация
Eppius
14:46
Имея столько ядерного оружия мы вынуждены прибегать к всеобщей мобилизации? Зачем ковался ядерный щит страны в таком случае.
Пригожин: для освобождения Донбасса нужно еще 200000 человек, а для взятия Киева полная мобилизация
Midosa
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