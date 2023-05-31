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Накануне основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин дал своё очередное интервью журналистам. В ходе интервью бизнесмен ответил на ряд важных вопросов.
По мнению Пригожина, конфликт на Украине будет длиться ещё не один год, и всему населению стоит готовиться к тяжёлой затяжной войне уже сейчас. Сроки и ресурсы для успеха в боевых действиях зависят от конкретных целей, которых мы хотим достичь.
Если требуется полностью освободить Донбасс от киевского режима, то необходимо хорошо подготовить 200 тысяч человек, дать нужное количество вооружения, боеприпасов, военной техники и в течение 1.5-2 лет Компания "Вагнер" с данной задачей справится. Если речь идёт о продвижении к Киеву, то в стране, по мнению предпринимателя, потребуется полная мобилизация со всеми вытекающими: запустить на полную мощность производство боеприпасов, вооружения и техники, перейти на плановое производство, объявить всеобщую мобилизацию, как минимум начать заниматься боевой подготовкой, чтобы при необходимости мобилизованные уже имели необходимые навыки и физическую подготовку.