В ходе столкновения один из полицейских открыл огонь из автомата. После протестов за медицинской помощью обратилось 52 человека

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Вновь обостряется обстановка между властями Косово и сербским народом. В муниципалитете Звечан перед зданием местной администрации собрались сербы с требованиями увести полицию Косово с улиц вместе с мэром города. Помимо отрядов полиции на разгон протестующих вышел вооруженный контингент KFOR (Kosovo Force), сформированный в 1999 году под руководством стран НАТО.

Насилие со стороны полиции и сил KFOR началось после невыполнения требований к протестующим покинуть территории администрации и разойтись. Для подавления гражданских силовики использовали практически весь арсенал, начиная с резиновых дубинок и заканчивая светошумовыми гранатами. Есть также информация, что один из албанских полицейских открыл огонь по протестующим.

В результате столкновений за медицинской помощью обратилось 52 человека, трое из протестующих с серьезными ранениями. Президент Сербии Александр Вучич экстренно созвал встречу с представителями США, Великобритании, Франции, Германии и Италии.

"Мы предупреждали, и прошу еще раз, и завтра снова повторю на встрече, просим страны Квинты вразумить свое чадо, потому что это чадо может вызвать такое "чудо", которое никто до сих пор не вызывал. Поэтому бесконечно их прошу, чтобы это сделали, потому что сербы и Сербия хотят мира и не просят ничего другого", - заявил президент Вучич.

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Также 30 мая сербский президент встретится с послами из Российской Федерации и Китая в связи с минувшими событиями в Косово.