Бойцы компании удостоены высоких государственных наград за заслуги перед отечеством

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Бойцам ЧВК "Вагнер" были вручены вручены первые высокие государственные награды.

"Сегодня часть бойцов ЧВК "Вагнер" получила высокие государственные награды. Остальные в ожидании. Несмотря на проволочки, которые обычно происходят бюрократически при получении наград, в том числе погибшим, после команды Президента в течение суток та часть бойцов, которые первые получили, награды были выписаны, переданы и я их только что вручил. Спасибо большое Президенту за высокую оценку", - сообщил через свою пресс-службу основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Как известно, бойцы "Оркестра" были награждены за успешное проведенную операцию по взятию города "Бахмут". В течение 224 дней сотрудники компании находясь в меньшинстве, выбили из города все окопавшиеся формирования ВСУ и легионы иностранных наёмников. Музыканты при этом вышли из битвы с меньшими потерями, несмотря на более выгодную украинскую позицию и численный перевес противника.

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Данное событие сразу же расставляет все точки над i в вопросе легитимности существования компании и другой критики от чиновников и депутатов. Если президент России Владимир Путин оценил заслуги ЧВК "Вагнер" перед отечеством, значит они могут и дальше заниматься своим делом.