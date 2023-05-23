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За минувшие дни одно из подразделений украинских вооруженных сил вторглось на территории Белгородской области. Украинские военнослужащие на танках, бронемашинах и грузовиках продвинулись до ряда населённых пунктов региона. Губернатором Вячеславом Гладковым было принято решение ввести режим зоны Контртеррористической Операции.
"Фактически отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено" - сообщил Гладков.
Уже сегодня Министерство Обороны официально заявило, что в ходе контртеррористической операции при поддержке авиации, артиллерии и активными действиями Государственной границы Западного военного округа украинские военнослужащие были блокированы и уничтожены. Остатки террористов были отброшены на территории Украины, где по ним продолжала работать артиллерия.
Согласно сводке Министерства Обороны, в ходе КТО было уничтожено порядка 70 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 5 пикапов.
Информация об окончании КТО на момент написания статьи не поступала.