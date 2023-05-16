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Zelikman За пост начислено вознаграждение
С аппаратного кошелька украдены 1.33 биткоина - как это удалось
Устройство, как сообщается, имело модифицированную прошивку с отключённым защитным механизмом
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  За последние годы всё большую популярность набирают различные криптовалюты. Естественно самым распространенным и наименее рискованным в этой сфере является Bitcoin. Многие успешные инвесторы с огромным опытом в экономике и финансах сравнивают BTC с золотом и считают, что он может способствовать существенным изменениям в мировой финансовой системе. Однако, помимо явных плюсов Bitcoin имеет и кое-какие недостатки. Основной их них - это вопрос хранения имеющегося богатства в виде цифровых монет.

  Часть пользователей хранит свои средства на различных биржах по типу Binance, или если мы говорим о плохом сценарии - биржа FTX. В один момент все средства пользователей в виде различных монет и токенов превратились в "воспоминания". Биржа закрыла вывод средств и объявила о банкротстве. Это напоминает стандартные банки, которые также в один прекрасный день могут закрыть свои двери для "дорогих" клиентов и сообщить, что вы больше не увидите свои деньги. 

  Многие хранят криптоактивы на цифровых кошельках: программа, установленная на вашем компьютере или смартфоне. В таком случае вы лично сами контролируете свои средства, не опасаясь что они станут воздухом по вине каких-то руководителей бирж и платформ, но и ответственность за безопасность своего кошелька несёте лично вы. Если ваш компьютер либо смартфон будет взломан через вирусы или другие средства, вам никто не сможет помочь, нет никакой техподдержки, способной помочь в этом вопросе.

  Наиболее безопасным способом считают хранение средств на холодных кошельках. Однако, и тут мошенники нашли способ, как выдавить у пользователя кровно заработанные.

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  У одного держателя криптовалют, украли 1.33 Bitcoin из аппаратного кошелька. Злоумышленники продали пострадавшему кошелёк, в котором был заменён микроконтроллер. Вместо оригинального чипа был установлен прошитый чип без механизмов защиты, с установленными в него, заранее подготовленными данными, что позволило мошенникам вывести средства с кошелька. Как сообщается, упаковка устройства выглядела словно с завода. В день кражи устройство находилось в сейфе и не подключалось к сети.

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#финансы #криптовалюта #безопасность #bitcoin #токены #кошелек #биржи #активы
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