Также Объединенное Королевство приложит все усилия, для передачи ВСУ истребителей F-16

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Великобритания начнёт обучать украинских пилотов уже летом 2023 года. Об этом и том, что королевство будет предпринимать все усилия, для представления Украине НАТОвских истребитель F-16, сообщила пресс-служба британского правительства.

За последний год Великобритания заняла наиболее радикальную и русофобскую позицию. Если ранее такую позицию занимали Соединенные Штаты Америки, то уже сегодня главной "Гиеной" сего конфликта становится английская монархия. Американцы по сей день не спешат отправлять свои основные танки M1 Abrams, в то время как английский Challenger 2 уже был запечатлён на украинских землях. Та же история приключилась с крылатыми ракетами, администрация Байдена только начинает производить боеприпасы с дальностью до 150 километров, для дальнейшей передачи их украинским вооружённым силам, а британские ракеты "Storm Shadow", с дальностью до 300 километров, уже были применены в авиаударах по Луганску и Луганской области.

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Также ранее англичане передали Киеву снаряды с обедненным ураном. При этом весь Запад заявляет, что страны поставляющее оружие России, являются сторонами конфликта. Как они при этом отрицают своё участие в конфликте - настоящая головоломка.