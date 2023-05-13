Удар был нанесён по Луганской Академии Внутренних Дел

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За минувшие дни по Луганску был нанесён удар британскими крылатыми ракетами "Storm Shadow", переданными ранее украинским военным Великобританией.

Ракета влетела в здание Луганской Академии Внутренних Дел. По сообщениям от местных военных корреспондентов, объект использовался в качестве казармы для подразделений Вооруженных Сил. До тех пор, пока украинские формирования не получили крылатые ракеты большой дальности, территории академии была безопасной.

В связи с участившимися ударами ВСУ по Луганску и близлежащим территориям, местные власти были вынуждены приостановить работу мобильного интернета в Луганской Народной Республике.

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По имеющейся в данный момент информации, пострадали двое мирных жителей, в настоящее время они госпитализированы и им оказывается медицинская помощь.