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За минувшие дни по Луганску был нанесён удар британскими крылатыми ракетами "Storm Shadow", переданными ранее украинским военным Великобританией.
Ракета влетела в здание Луганской Академии Внутренних Дел. По сообщениям от местных военных корреспондентов, объект использовался в качестве казармы для подразделений Вооруженных Сил. До тех пор, пока украинские формирования не получили крылатые ракеты большой дальности, территории академии была безопасной.
В связи с участившимися ударами ВСУ по Луганску и близлежащим территориям, местные власти были вынуждены приостановить работу мобильного интернета в Луганской Народной Республике.
По имеющейся в данный момент информации, пострадали двое мирных жителей, в настоящее время они госпитализированы и им оказывается медицинская помощь.